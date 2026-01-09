Eres Mi Bien capítulo 102: Azucena propone un brindis y pone en peligro a Rubén y Foncho
Azucena invitó a Rubén y Foncho a realizar un brindis que, lejos de ser una simple celebración, se convirtió en un momento clave de tensi
Al quedarse sola por unos instantes, Azucena aprovechó para verter una sustancia extraña en los vasos con bebidas, sin levantar sospechas. Luego, con una actitud efusiva, insistió una y otra vez en levantar las copas. “Chicos, un último saludo, por favor, un último saludo”, repitió mientras los animaba a beber, apelando al éxito y a la celebración del momento.
Rubén y Foncho aceptaron el brindis sin sospechar lo que realmente estaba pasando, mientras Azucena observaba con aparente calma. ¿Qué contenían realmente las copas? ¿Lograrán Rubén y Foncho descubrir a tiempo lo que Azucena hizo? ¿Cuáles serán las consecuencias de este acto?
