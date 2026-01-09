Renato estuvo a punto de dispararle a Alan en medio de una persecución. Todo se desató luego de que Alan fuera testigo directo del asesinato de Salvatierra, un crimen que lo convirtió de inmediato en el objetivo de Renato.

Desesperado por salvar su vida, Alan intentó escapar mientras Renato lo seguía sin perderlo de vista. La tensión aumentó cuando Renato lo alcanzó, sacó un arma y estuvo a segundos de disparar. Sin embargo, la aparición inesperada de un patrullero cambió el rumbo de la escena. Ante la presencia policial, Renato optó por huir, dejando el ataque inconcluso y sumando un nuevo misterio a su historial. ¿Qué consecuencias tendrá que Alan haya visto el crimen de Salvatierra? ¿Renato logrará escapar de la policía?

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!