Los policías encuentran el documento de la firma falsificada de Alan pero se ve que esa parte está quemada, le preguntan si sabe algo y Alan dice que no. Alan quedó bajo la lupa de las autoridades luego de ser encontrado por un patrullero y trasladado a la comisaría para responder por unos documentos que podrían incriminarlo.

Durante la revisión del material, uno de los agentes informó “Lamentablemente gran parte de los papeles están quemados, incluyendo las firmas. Evidentemente alguien trató de deshacerse de la evidencia”. Frente a ello, Alan fue enfático al deslindar cualquier responsabilidad. ¿Dirá Alan toda la verdad?

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!