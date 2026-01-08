Renato encuentra a Salvatierra y este lo confronta. “Has venido a pagarme lo que acordamos”, lanza con frialdad, marcando el inicio de un cara a cara cargado de tensión.

La escena se vuelve aún más complicada cuando Renato, cada vez más firme, lo enfrenta con una amenaza directa: “¿Firmaste tu sentencia de muerte cuando te pusiste en mi contra?”. Salvatierra intenta explicar que tiene los documentos, pero sus palabras no logran detener lo inevitable. Renato no titubea, saca un arma y dispara, provocando su muerte. ¿Este ataque marca el final definitivo de Salvatierra? ¿Podrá Renato escapar de las consecuencias de su decisión?

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!