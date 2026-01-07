Boris, Francisca y David comparten un aparente momento de tranquilidad en el parque. Sin embargo, David insiste en que Boris revele aquello que había mencionado antes: que estaba enamorado. Aunque al inicio intenta esquivar el tema.

Las suposiciones no tardan en llegar: posibles chicas, bromas y risas. Sin embargo, el ambiente cambia cuando Boris nervioso menciona: “Se llama… Francisca”. ¿Podrá esta amistad sobrevivir a esta confesión? ¿Qué pasará ahora que el sentimiento salió a la luz frente al novio?

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!