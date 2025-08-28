En Eres Mi Bien, Mauricio llega a casa y encuentra a su madre, Leticia, quien lo reprende por mezclar pastillas con whisky. Sin embargo, él la sorprende al confesarle que está saliendo con Valeria.

Lejos de impresionarse, Leticia le responde con ironía que ya lo sabía y le revela que incluso se le subió la presión al verlos besándose, situación tan fuerte que tuvo que llamar al doctor de emergencia.

Con tono despectivo, Leticia asegura que la falta de clase de Valeria “la volverá vieja y fea”, comentario que colma la paciencia de su hijo. Mauricio, ya harto, le exige que se guarde sus palabras y le deja en claro que va muy en serio con la joven.

Aunque Leticia reconoce que su hijo ya es grande para tomar sus propias decisiones, le ruega que no adopte “las costumbres de esa gente”. Ofendido, Mauricio le responde que esa gente “tiene nombre y apellidos”. Fue entonces cuando Leticia sentenció con dureza que, para ella, Valeria siempre será “una cevichera”.

¿Hasta dónde llegará el rechazo de Leticia hacia Valeria? ¿Podrá Mauricio defender su relación pese a los prejuicios de su madre? Descúbrelo en Eres Mi Bien.

