En el nuevo capítulo de Eres Mi Bien, Roxana y Foncho, nerviosos en la habitación, hablan sobre sacarse de dudas. “Lo que tenemos que hacer es una prueba”, dice Roxana, intentando parecer tranquila, mientras que Foncho luce una cara de asustado total.

En medio de esta tensión, un sentimiento profundo los une: Eres Mi Bien. Mientras tanto, Fiorella sufre todo lo planeado por Sebastián, quien ideó un maquiavélico plan para perjudicarla en su trabajo. Después de que los compinches de Sebas la acusaran de algo falso durante su turno, Alan le plantea la idea de que todo lo ocurrido debe haber sido idea del vengativo hermano de su novio.

Por otro lado, Mauricio cae cada vez más en los encantos de Bárbara y la invita a una cena privada, sin imaginar que su ex, Meche, y Valeria irían a comer al mismo lugar. Para su mala suerte, los caminos se cruzan y Valeria puede ver claramente la situación entre Bárbara y Mauricio, una escena que promete desatar un gran conflicto.

¿Lograrán Roxana y Foncho realizar su prueba sin ser descubiertos? ¿Podrá Fiorella demostrar su inocencia y desenmascarar a Sebastián? ¿Qué consecuencias tendrá para Mauricio que Valeria lo haya descubierto con Bárbara? No te pierdas todos estos impactantes momentos en el próximo capítulo de Eres Mi Bien.

¿Quiénes son los actores de “Eres mi bien”, la nueva novela de Latina Televisión?

Mónica Sánchez como Valeria

David Villanueva como Mauricio

Paul Martin como Rubén

Teddy Guzmán como Rebeca

Nathalia Vargas como Francisca

Roberto Moll como Vicente

Pierina Carcelén como Claudia

César Ritter como Foncho

Natalia Salas como Meche

Claudio Calmet como Emerson

Fiorella Luna como Roxana

como Roxana Valeria Ríos como Fiorella

como Fiorella Claudio Rubio como Toño

como Toño Valeria Conroy como Cayetana

como Cayetana Diego Villarán como Alan

como Alan Leandro Hernández como David

como David Diana Quijano como Leticia

como Leticia Stefano Meier como Ricardo

como Ricardo Martina Peñaloza como Miranda

como Miranda Fiorella Pennano como Lucía

