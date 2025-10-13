AVANCE de Eres Mi Bien HOY lunes 13: Foncho y Roxana en un GRAN APRIETO, ¿necesitarán una PRUEBA?
En el nuevo capítulo de Eres Mi Bien, Roxana y Foncho, nerviosos en la habitación, hablan sobre sacarse de dudas. “Lo que tenemos que hacer es una prueba”, dice Roxana, intentando parecer tranquila, mientras que Foncho luce una cara de asustado total.
En medio de esta tensión, un sentimiento profundo los une: Eres Mi Bien. Mientras tanto, Fiorella sufre todo lo planeado por Sebastián, quien ideó un maquiavélico plan para perjudicarla en su trabajo. Después de que los compinches de Sebas la acusaran de algo falso durante su turno, Alan le plantea la idea de que todo lo ocurrido debe haber sido idea del vengativo hermano de su novio.
Por otro lado, Mauricio cae cada vez más en los encantos de Bárbara y la invita a una cena privada, sin imaginar que su ex, Meche, y Valeria irían a comer al mismo lugar. Para su mala suerte, los caminos se cruzan y Valeria puede ver claramente la situación entre Bárbara y Mauricio, una escena que promete desatar un gran conflicto.
¿Lograrán Roxana y Foncho realizar su prueba sin ser descubiertos? ¿Podrá Fiorella demostrar su inocencia y desenmascarar a Sebastián? ¿Qué consecuencias tendrá para Mauricio que Valeria lo haya descubierto con Bárbara? No te pierdas todos estos impactantes momentos en el próximo capítulo de Eres Mi Bien.
¿Quiénes son los actores de “Eres mi bien”, la nueva novela de Latina Televisión?
- Mónica Sánchez como Valeria
- David Villanueva como Mauricio
- Paul Martin como Rubén
- Teddy Guzmán como Rebeca
- Nathalia Vargas como Francisca
- Roberto Moll como Vicente
- Pierina Carcelén como Claudia
- César Ritter como Foncho
- Natalia Salas como Meche
- Claudio Calmet como Emerson
- Fiorella Luna como Roxana
- Valeria Ríos como Fiorella
- Claudio Rubio como Toño
- Valeria Conroy como Cayetana
- Diego Villarán como Alan
- Leandro Hernández como David
- Diana Quijano como Leticia
- Stefano Meier como Ricardo
- Martina Peñaloza como Miranda
- Fiorella Pennano como Lucía