Lucía llevó a Ricardo al mar con un solo objetivo: ayudarlo a reconectar con sus recuerdos. Allí, frente al atardecer, él comenzó a evocar momentos vividos con Claudia: “Estábamos viendo el sol caer… luego nos tomamos de la mano”. Por primera vez desde que perdió la memoria, el recuerdo no vino acompañado de miedo ni crisis. “Es la primera vez que tengo un recuerdo y no tengo miedo”, confesó Ricardo, agradecido.

Mientras él se siente cada vez más cerca de su pasado, Lucía lo abraza en silencio, consciente de que esos recuerdos lo están llevando de vuelta a Claudia. Aunque sus sentimientos no desaparecen, decide priorizar su bienestar y acompañarlo en el proceso. Ella lo ayuda a sanar, aun sabiendo que ese camino podría no incluirla a ella. ¿Logrará Ricardo recuperar por completo su historia con Claudia? ¿Qué lugar ocupará Lucía cuando los recuerdos estén completos?

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!