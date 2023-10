Ximena Hoyos tras ser eliminada de El Gran Chef Famosos: “Tiene que haber una ronda de repechaje… Tengo fe de que habrá y de que regresaré

La cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos” está más fuerte que nunca y las sorpresas no se hacen esperar. Esta noche el programa no tuvo conductor y estuvo a cargo de los tres exigentes jurados, quienes despidieron a Ximena Hoyos tras convertirse en la segunda eliminada de la competencia. La actriz le dijo adiós al sueño de levantar la preciada olla de oro y esto dijo tras su salida.

¿Cómo te sentiste al participar en El Gran Chef Famosos?

Estoy triste, me hubiera gustado avanzar sin ser sentenciada para estar un poco más relajada… pero igual disfrutas así te quedes una semana disfrutas. No tuve la oportunidad de participar con otros como Christian Ysla y Gino.

¿Qué lección te deja tu paso por ‘El Gran Chef Famosos?

Bueno me deja cualquier cosa que sea sobre cocina.. osea no sabía ni picar una cebolla, también ser más ordenada y confiar en mi instinto, el tener que probar cada preparación y no dejarlo a la suerte.

¿En qué se diferencia El Gran Chef de otros programas?

Yo creo que es un programa que une a la familias y hace que otras vez te den ganas de ver tele… no había nada bueno que ver, nada que te enseñe, pero el gran chef hizo que toda una familia se una y se emocionen con cada episodio.

Esta temporada no tendrá ‘Repechaje’, pero si te dieran la oportunidad de regresar ¿lo harías?

Mi instinto me dice que tiene que haber una ronda de Repechaje, dicen que no.. pero tengo fe de que habrá y de que regresaré, pero esperemos… seguiré practicando.

