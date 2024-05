El Gran Chef Famosos: El emotivo discurso de Peláez por el primer aniversario del programa culinario

José Peláez se mostró sumamente emocionado por el primer aniversario de “El Gran Chef Famosos”, programa de Latina Televisión que él conduce desde el 1 de mayo de 2023.

TE PUEDE INTERESAR | El Gran Chef Famosos, El Restaurante: Mathías Brivio es el primero de la tabla en la primera noche de repechaje

En celebración de este primer año al aire, Peláez no dejó pasar este día para agradecer por la oportunidad: “Me siento honrado de ser parte de este equipo maravilloso. Este equipo es una de las cosas más alucinantes que me ha pasado en la vida. No tengo más que palabras de agradecimiento para este viaje. El más increíble de toda mi vida”.

Este miércoles 1 de mayo, “El Gran Chef Famosos”, el programa gastronómico de Latina Televisión, festeja por todo lo alto su primer aniversario con una gran dinámica que involucra a los exparticipantes que cautivaron a los televidentes a lo largo de las siete temporadas que lleva al aire.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.