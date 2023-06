Siguen los problemas: Nico Ponce empuja carrito de Ricardo Rondón y este se molesta

Mientras Ricardo Rondón buscaba ingredientes en el almacén, Nico Ponce aprovechó para empujar su carrito de compras. El periodista no lo tomo nada bien.

Nico Ponce terminaba de recoger todos los ingredientes que iba a necesitar para el primer plato de El Gran Chef Famosos, antes de ir hacia su estación, vio el carrito de Ricardo y no dudó en empujarlo, posterior a eso, el actor empezó a reír mientras veía al periodista confundido.

Ricardo Rondón expresó su incomodidad en el confesionario: “Escúchame, guachimán inflado, no me vengas a perturbar, no me choques mi carrito, yo voy a poder solito”, afirmó.

Posterior al incidente, Rondón aprovechó el descuidó de Nico y le robó dos huevos que tenía en su sitio. El actor no se quedó con los brazos cruzados, se acercó a todos los ingredientes de su compañero y le arrebató una papaya.

‘El Gran Chef Famosos’

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la “cocina” es el gran anfitrión junto a doce concursantes que se enfrentarán noche a noche. Milett Figueroa, Ricardo Rondón, Korina Rivadeneira, Andrés Vilchez, Patricio Suárez-Vértiz, Karina Calmet, Jorge Henderson, Fiorella Rodríguez, Miguel Vergara, Patricia Portocarrero, Natalia Málaga y Nico Ponce lo dejarán todo con el fin de sorprender a los jurados.