El Gran Chef Famosos, El Restaurante: Emil y Zelma Gálvez son eliminados DEFINITIVAMENTE de competencia

Pese a todo el esfuerzo que pusieron a lo largo de los cuatro días de Repechaje, Emil y Zelma Gálvez no consiguieron un cupo para regresar a la competencia culinaria de “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”.

El primer eliminado DEFINITIVAMENTE de la cocina fue Emil. Antes de abandonar el set, dedicó unas sentidas palabras al jurado: “Gracias a ustedes, estoy agradecido por conocerlos a los tres. Quedo con esa deuda pendiente de algún día satisfacer sus paladares”.

Asimismo, el artista hizo una promesa: “Yo sé que la vida siempre te da segundas oportunidades, espero que no sea la última vez que pise este programa. Fueron cinco años que no estuve en televisión y volver aquí fue una energía totalmente diferente”.

En tanto, la segunda persona eliminada de “El Gran Chef Famosos, El Restaurante” fue Zelma Gálvez. “Dicen que las despedidas son muy tristes, pero yo solo me llevo unos lindos recuerdos, una camarería increíble. Verme evaluada por gente tan preparada… Son retos que la vida me da, me ha gustado vivirlos. Estoy agradecida por esta oportunidad. Agradecida por todas las redes, por todos los ‘chefcitos’ que me han hecho sentir su presencia con todas sus recomendaciones que no he podido hacer”, dijo antes de salir de la cocina.

