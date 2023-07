Se enamoró del maestro Giacomo Bocchio: Katia Palma actualizó su meme en El Gran Chef Famosos

¡Lo volvió a hacer! Katia Palma actualizó su meme de Yo Soy y comenzó a piropear al jurado Bocchio, quien esta noche cocinó en tiempo real junto a los participantes.

“Wow parece una bella con ese mandil de cocinero”, comentó Palma. Durante toda la clase del chef, la “alumna” Palma no dejó de verlo y sonreír mientras explicaba la preparación del segundo plato de la noche

No hay duda que Katia Palma presto más atención a la clase debido a su atracción hacia Giacomo. Este sentimiento quedó expuesto por ella misma cuando sacó un pequeño cartel que decía “Lo amo”. Por su parte, el chef no dejó de enseñar la receta del enrollado de lomo de cerdo con puré de espinaca. Sin embargo, no pudo ocultar su sonrisa frente a esta situación.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de El Gran Chef Famosos están disponibles en el canal de Youtube de Latina Televisión. También se pueden ver por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la segunda temporada de El Gran Chef Famosos?

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la “cocina” es el gran anfitrión junto a doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’.

En cada emisión Natalia Salas, Katia Palma, Mónica Torres, Antonio Pavón, Ale Fuller, Mauricio Mesones, Jimmy Santi, Jesús Neyra, Laura Spoya, Belén Estévez, Mr. Peet y Junior Silva deberán sorprender a los jurados con su sazón para evitar caer en noche de sentencia o en caso extremo, ser eliminado