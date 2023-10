Saskia Bernaola tras ser eliminada de El Gran Chef Famosos: “Acepto todo lo que me digan y trato de asimilarlo…

“El Gran Chef Famosos” sigue posicionándose como el programa favorito de todas las familias peruanas. Esta cuarta temporada está llena de sorpresas jamás vistas en ediciones pasadas, entre ellas destaca que no habrá una ronda de ‘Repechaje’, es así como Saskia Bernaola esta noche se sumó a la lista de los eliminados y no tendrá la opción de regresar a la competencia.

¿Cómo te sentiste de participar en el Gran Chef Famosos?

Súper agradecida me divertí muchísimo, es uno de los programas tops del Perú, así que para mí fue un honor aprender de ellos.

¿Consideras que los jurados fueron objetivos al calificar tu plato?

En cuanto a la cocina yo estoy en pañales, es más, creo que estoy en calidad de feto… Yo estoy con el pico bajo, acepto todo lo que me digan y trato de asimilarlo dentro de la vorágine que es el programa que corre contra el tiempo… Siempre he tratado de escuchar todo lo que me dice el jurado para poder progresar.

¿Qué lección de vida te deja tu paso por el reality de cocina?

Siento que la cocina es mágica. Tiene de todo: arte, química e historia. Todos los cursos del colegio están en la cocina. Siento que se pueden crear sensaciones y encima voy descubriendo insumos y cómo mezclarlos, entre ellos los sabores se repotencian… Es un montón de conocimiento que me han dado el jurado y mis compañeros.

¿Qué palabras le enviarías a tus compañeros que siguen en competencia?

No desfallezcan, aunque sea una competencia, colaboren entre todos y sean equipo… Muchas veces uno gana sin necesidad de estar metiendo codazos al otro y eso es algo chévere de esta promo. Hasta ahora he visto full compañerismo, pero a veces la competencia saca los demonios que uno tiene adentro.

No habrá Repechaje esta temporada, pero si te propusieran regresar, ¿lo harías?

Por supuesto, volvería con todo y con muchas ganas de asimilar toda la información y seguir avanzando. Porque programa a programa uno evoluciona bastante… es un reto súper fuerte estar en la competencia.

