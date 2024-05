Salvados de El Gran Chef Famosos: Leyla Chihuán, Karina Borrero y Julinho

¡Pasan a la siguiente ronda! Leyla Chihuán, Karina Borrero y Julinho deleitaron el paladar de los jurados de “El Gran Chef Famosos” y se salvaron de la temida Noche de Sentencia.

TE PUEDE INTERESAR | Salvados de El Gran Chef Famosos: Yaco Eskenazi, Ivana Yturbe y Jose Miguel Argüelles

La primera salvada fue Leyla gracias al buen ají de langostinos que le presentó a los jueces. “Qué tensión, madre mía”, dijo aliviada al conocer la noticia.

En tanto, la segunda persona en salvarse de la Noche de Sentencia fue Karina. “Woooo. No saben cómo estaba seño. Pensé que me iban a enviar a sentencia. No me sentía muy confiada de mi plato. Lo había dado todo, pero no me sentía muy segura”, compartió.

Y, el último salvado de esta noche fue Julinho, quien venció a su pareja Brenda Carvalho en la cocina. “Yo ni siquiera festejé porque me ha dado tristeza porque me salvé. Pero te conozco señorita, eres competitiva, no tengo la mínima duda mi amor de que te vas a salvar y regresar al programa para competir conmigo. Ahí yo voy a sentencia y tú ganas el programa”.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.