Sacó todo fuera: Junior Silva no pudo con la frustración de preparar tequeños en El Gran Chef Famosos

Junior Silva protagonizó un emotivo momento en la cocina de El Gran Chef Famosos. El participante se quebró en pleno programa tras haber sufrido con la preparación de sus tequeños de lomo saltado con huancaína.

El actor no pudo aguantar las lágrimas una vez terminado el tiempo. Mónica Torres, Natalia Salas, Mr. Peet y Nelly Rossinelli tuvieron que acudir a consolar al concursante, quién no pudo dejar de llorar. “Tengo todas las ganas de venir y hacer las cosas bien pero no me salen, te juro que me esfuerzo”, comentó sollozante.

La jurado Rossinelli dio palabras de aliento al también locutor de radio para poder calmarlo. “Es válido llorar y sacar esos sentimientos, pero tú puedes. No dejes que te derrumbe este primer reto, viene una segunda oportunidad”, mencionó.

Como se recuerda, hoy uno de los famosos abandonará el programa por lo que deberán convencer al jurado con su sazón si desean seguir en la competencia.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de El Gran Chef Famosos están disponibles en el canal de Youtube de Latina Televisión. También se pueden ver por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la segunda temporada de El Gran Chef Famosos?

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la “cocina” es el gran anfitrión junto a doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’.

En cada emisión Natalia Salas, Katia Palma, Mónica Torres, Antonio Pavón, Ale Fuller, Mauricio Mesones, Jimmy Santi, Jesús Neyra, Laura Spoya, Belén Estévez, Mr. Peet y Junior Silva deberán sorprender a los jurados con su sazón para evitar caer en noche de sentencia o en caso extremo, ser eliminados.