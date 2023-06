“Recen un montón”: Patricio Suárez-Vértiz tras pasar a noche de eliminación de El Gran Chef Famosos

Patricio Suárez Vértiz vuelve a ser sentenciado y pasa a noche de eliminación en El Gran Chef Famosos. El cantante dejó un mensaje a sus seguidores.

Antes de ser sentenciado, Giacomo Bocchio, hizo la evaluación respectiva al intérprete de ‘Disco Bar’: “Patricio, tú siempre me sorprendes, sinceramente no sé que esperar y de la nada aparece algo bueno o comestible. Pero creo que este no fue el caso, vamos a ver qué pasa”.

‘El Gran Chef Famosos’

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la “cocina” es el gran anfitrión junto a doce concursantes que se enfrentarán noche a noche. Milett Figueroa, Ricardo Rondón, Korina Rivadeneira, Andrés Vilchez, Patricio Suárez-Vértiz, Karina Calmet, Jorge Henderson, Fiorella Rodríguez, Miguel Vergara, Patricia Portocarrero, Natalia Málaga y Nico Ponce lo dejarán todo con el fin de sorprender a los jurados.