No se guardó las lágrimas: Mr. Peet se emociona con la reacción de niños a su eliminación de El Gran Chef Famosos 

El último miércoles 9 de agosto, Mr. Peet se despidió de la competencia de “El Gran Chef Famosos” en medio de aplausos por parte de sus compañeros y el jurado. Pero no fueron los únicos en elogia al participante que se robó el corazón del público. A través de redes sociales, distintos niños también lamentaron su salida del concurso y el locutor no dudó en agradecer las muestras de cariño.

En su canal de YouTube, Mr. Peet no dudó en enviarle un mensaje muy especial a sus seguidores en la transmisión del jueves. Inició señalando que vio los “desgarradores” videos de menores llorando porque se iba del programa.

“Por supuesto que me conmueve y mucho porque yo considero que no hago nada especial. Es un trabajo como cualquiera. Me dieron la posibilidad de trabajar y creo que cumplí con mi trabajo, independientemente de que no ganara la temporada. Pero eso era lo de menos”, dijo con lágrimas en los ojos.

Sin alejar la emoción de su voz, Mr. Peet resaltó sentirse satisfecho de su paso por “El Gran Chef Famosos” y recordó algo que le dijo hace años su padre. “En esta extraña relación que he tenido con él, me dejó una frase que me dura hasta hoy y que me acompañará por siempre: ‘Hay que dejarle algo a la gente’”, finalizó.