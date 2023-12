¿No le salió bien? Mayra Goñi hizo árbol navideño, pero jurado asegura que parece carnaval

Los participantes de “El Gran Chef Famosos: La Revancha” tuvieron el gran reto de realizar un árbol de navidad con frutas y frutos secos. No se esperaron que se trate de algo más difícil de lo normal. Cuando al jurado le tocó revisar lo realizado por los competidores, se llevaron una gran sorpresa. Aunque cabe resaltar que algunos diseños estuvieron muy interesantes.

Sin embargo, Mayra Goñi no corrió con mucha suerte en esta ocasión. A pesar de que a Nelly Rossinelli no le pareció feo el acabado, aseguró que no es un árbol navideño. “Es distinto, más lo pondría tal vez para un evento de carnaval…”, expresó.

Este miércoles 20 de diciembre, se transmitió un episodio lleno de energía con la llegada de Katia Palma. Asimismo, ante la ausencia de Giacomo Bocchio, el chef Khabir Tello será el juez en esta noche de sentencia ¿Quiénes lograrán salvarse?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué ex participantes han sido confirmados para “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada), Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada), el ‘Loco’ Wagner, Milene Vasquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada), Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada). Este grupo de famosos aceptaron regresar en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” en busca de llevarse la preciada olla dorada.

El primer eliminado de esta temporada INSUPERABLE fue Miguel Vergara, quien se despidió definitivamente de la cocina. En su reemplazo, ingresó Ale Fuller, subcampeona de la segunda temporada. En tanto, la segunda eliminada de esta edición fue Susan León e ingresó Christian Ysla.