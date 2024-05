El Gran Chef Famosos, El Restaurante: Emilram AL FIN podrá aplicar lo aprendido en la cevichería

Emilram Cossío ingresó al Repechaje con el claro objetivo de regresar a la competencia de “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Para ello, como él mismo confesó, estuvo preparándose e incluso recibió clases de fileteado de pescado.

El actor no paraba de repetir este dato y Peláez se reía de él porque, hasta ese momento, no habían trabajado con pescado. Pero este sábado llegó el ansiado reto culinario con pescado. “He estado bromeando contigo durante tres días de que tu entrenamiento en la cevichería no había servido para absolutamente nada. ¿Quién diría?”, se retractó Peláez.

“Con la práctica, sería la tercera vez que fileteo pescado. Me siento como pez en el agua”, añadió Emilram.

Este sábado 4 de mayo se vive el último día de Repechaje en la cocina de “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Solo tres de los cinco participantes obtendrán un cupo de regreso en la competencia, ¿quiénes lo lograrán?

