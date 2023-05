Nico Ponce tras ser eliminado de El Gran Chef Famosos: “No me lo esperaba… No estoy de acuerdo”

Cada semana El Gran Chef Famosos es más exigente y son menos los participantes que siguen en competencia. Nico Ponce le dijo adiós a la cocina y pasó a ser el cuarto eliminado del reality culinario, sin embargo se mostró disconforme con la decisión de los jurados.

“No me lo esperaba porque siento que había mejorado bastante… No estoy de acuerdo, pero me voy con la frente en alto porque sé que he dado lo mejor de mí. He aprendido bastante porque vine a este programa sin saber aboslutamente nada. Gracias al Gran Chef Famosos por la oportunidad”, comentó Nico Ponce antes de retirarse del set.

¿Qué sucedió el martes 19 de mayo en El Gran Chef Famosos?

En la tensa noche de eliminación, Milett Figueroa, Korina Rivadeneira, Nico Ponce y Leyla Chihuán en reemplazo de Natalia Málaga encendieron los fogones y sacaron filo a sus cuchillos para no abandonar la competencia.

Korina Rivadeneira no estuvo de acuerdo con el ingreso de Leyla Chihuán.

no estuvo de acuerdo con el ingreso de Javier Masías y Giacomo Bocchio se mostraron indignados con la sazón de Nico Ponce .

y se mostraron indignados con la sazón de . Javier Masías calificó de ‘horrible’ la preparación del plato de Milett Figueroa.

calificó de ‘horrible’ la preparación del plato de Leyla Chihuán sorprendió al jurado con el sabor de su ‘picante de cuy’

¿Qué participantes siguen en competencia?

Milett Figueroa, Miguel Vergara, Karina Calmet, Patricio Suárez-Vértiz, Andrés Vilchez, Korina Rivadeneira, Ricado Rondón y Natalia Málaga son los 8 famosos que siguen sobreviviendo a los duros desafíos culinarios. ¿Quién de ellos se convertirá en el gran chef?

