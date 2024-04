El Gran Chef Famosos: Juan Carlos Rey de Castro y Javier Masías protagonizan momento de alta tensión, ¿qué pasó?

Juan Carlos Rey de Castro y Javier Masías fueron los protagonistas en un momento de alta tensión en “El Gran Chef Famosos”. Esto ocurrió cuando el jurado llegó a la estación del actor para probar la ensalada de frutas que había realizada. Comenzó a evaluar y criticó la forma en la que había presentado el platillo. “Yo sólo te digo que a mí no me están evaluando”, comentó.

Sin embargo, nadie esperó que Juan Carlos respondiera a este análisis y lanzara picante comentario. “Yo sólo le digo que a mí no me gustan los comentarios que usted hace”, acotó el actor. “Entiendo porqué has postergado la decisión, ni siquiera sabes seguir instrucciones”, sentenció Javier Masías.

Este jueves 25 de abril se vive una noche de alta tensión en “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Ekaterina Konysheva, Juan Carlos Rey de Castro, Lita Pezo y Mathías Brivio lucharán por su permanencia en el programa culinario de Latina Televisión. ¿Quiénes lo conseguirán?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.