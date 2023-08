Natalia Salas tras ganar la segunda temporada de El Gran Chef Famosos: “Lo que estoy viviendo le sirve de ejemplo a la gente de que sí se puede”

La segunda temporada de El Gran Chef Famosos culminó el último sábado con una intensa final en la que Natalia Salas venció a Ale Fuller y se llevó el trofeo de la competición. Precisamente, la campeona de la segunda edición del reality de cocina habló esta mañana para nuestras cámaras y se refirió a lo que fue su consagración.

La ganadora de la segunda temporada de El Gran Chef Famosos habló sobre lo que fue la reacción de su familia luego de saber que ella se llevó la olla dorada. “Fue muy bonito. Leandro siempre iba a mi cuarto y me decía “que ganes” y ayer que fue a mi cuarto le enseñé que gané. Ahora tengo varios platos para engreír a mi familia, pero definitivamente el tacu tacu con picante de mariscos lo haré de todas maneras, así como también los postres”, aseguró la actriz para nuestras cámaras.

Además de lo destacado, Natalia sostuvo que haber estado en el reality de cocina significó una gran etapa para ella: “Una vez leí que hacer algo durante 33 veces seguidas se volvía un hábito. Nosotros en El Gran Chef Famosos hemos grabado 45 episodios a lo largo de 8 semanas, se volvió prácticamente una rutina y se convirtió en nuestra segunda casa. Voy a extrañar esto de llegar preparada, pero también aprendí mucho”.

Las enseñanzas de El Gran Chef Famosos para Natalia Salas

La ex integrante de Graffiti tuvo palabras también acerca de lo que le dejó su paso por la cocina de El Gran Chef Famosos: “Te invita a ser tu mejor versión no solo en habilidades, sino también como persona. Cada día que me esforzaba veía que era una Natalia diferente y me di cuenta de que podía ganar cuando estuve en la etapa del repechaje”.

Finalmente, Natalia Salas se refirió a lo que fue su famosa frase en el programa y las lecciones que le quiere dejar a las personas: “He usado esta frase (“Con todo menos miedo”) en todos los ámbitos de mi vida. El 29 de agosto cumplo 1 año de haber recibido la noticia de ser diagnosticada con cáncer y esta olla es para mí como una cereza en el pastel y un cierre perfecto. Más allá de ganar o no ganar, yo quiero que lo que estoy viviendo sirva de ejemplo para la gente y que digan que sí se puede luego de una mala noticia”.