El Gran Chef Famosos: Masías y la EMOTIVA despedida a Giovanna Valcárcel de la cocina

Giovanna Valcárcel abandonó -este jueves- para siempre la cocina de “El Gran Chef Famosos, El Restaurante” tras ser eliminada del programa culinario de Latina Televisión. Pero, antes de salir, la participante recibió reconfortantes palabras de los jueces.

El más emotivo, como de costumbre, fue el crítico Javier Masías: “Giovanna, a mí me parte el corazón porque creo que eres una de las participantes que desde el primer día ha sido más consistente con su trabajo y con su desempeño y con los platos que ha presentado al jurado. Tienes una energía tan bonita que transmites a través de la radio, y también a través de la pantalla y la cocina”.

Asimismo, enfatizó: “Creo que eres como la niña símbolo de esta temporada. Me da mucha pena que te vayas en el día en que has hecho tu mejor plato y también el que te elimina. Yo te veía alzando la olla. Eras mi favorita y pensé que lo iba a ver. Pero así son las cosas”.

Por su lado, Giacomo Bocchio no desaprovechó la oportunidad para aplaudir todo el esfuerzo que había puesto Giovanna en su cocina: “Te considero una mujer poderosa. No sé qué ha pasado contigo en el segundo plato de la noche. Para mí no ha sido el peor plato, pero sí te vi dispersa. No peleaste hasta el final. En algún momento has bajado los brazos con ese último plato. Has podido entregar mucho más”.

