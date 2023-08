Mr. Peet tras burlas por su pose “Afrodita”: “Soy el verdadero Dios Griego de El Gran Chef Famosos”

Ale Fuller continuó con los retos de esculturas para sus demás compañeros. Natalia Salas, Mauricio Mesones, Mr. Peet y Laura Spoya debían realizar poses como parte de un reto al perder el beneficio ante la joven actriz. Esto tuvieron que hacerlo mientras preparaban “Costilla de cordero con costra de hierbas y Cuscús de verduras“.

A mitad de la preparación, Ale Fuller mandó a hacer el reto de la escultura a Mr. Peet. “Ale, yo sé que me te ha molestado que diga que Mónica, Laura y Katia eran mis favoritas”, le dijo. El locutor tuvo que realizar el reto, aun cuando no quería hacerlo. “Que quede claro que hago esto solo porque Ale me lo pide”, contó.

Debido a la pose que le tocó realizar, Giacomo Bocchio no pudo evitar burlarse del participante y le dijo “Mr. Afrodita”. Ante las risas de sus compañeros, Mr. Peet no se quedó callado y se autodenominó “Dios Griego”. “Ríanse todo lo que quieran, pero ustedes saben que acá está el verdadero dios griego”, remarcó.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

¡Latino! Podrás ver TODOS los capítulos de la primera y segunda temporada de El Gran Chef Famosos en el canal de Youtube de Latina Televisión. También lo puedes ver por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué participantes han sido eliminados de El Gran Chef Famosos?

Hasta el momento, Junior Silva, Antonio Pavón, Belén Estévez, Katia Palma y Jesús Neyra han sido eliminados de la competencia. Jimmy Santy se despidió del programa en la primera parte de la segunda temporada y retornó en la fase de repechaje; sin embargo, decidió renunciar a la competición porque consideró que no podía competir más.