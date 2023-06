Milett sufre shock por conejo: no soportó ver animal para plato de El Gran Chef Famosos

El segundo plato del programa de hoy en El Gran Chef Famosos fue adobo de conejo con arroz a la aceituna. Milett Figueroa no soportaba ver el ingrediente principal.

Antes de abrir el samovar, Milett Figueroa tuvo unas palabras profundas en el confesionario: “No presiento nada bueno”. Segundos más tarde, al ver que en el recipiente había un conejo, la modelo empezó a llorar.

Mientras padecía, Milett Figueroa se dirigió a los expertos: “No puedo, no puedo”. Tanto Giacomo Bocchio como Javier Masías, le explicaron que los conejos a preparar, no son los mismos que uno tiene de mascota, sino, que son razas que son conocidas como plagas y que no tienen un depredador natural, salvo el hombre.

‘El Gran Chef Famosos’

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la “cocina” es el gran anfitrión junto a doce concursantes que se enfrentarán noche a noche. Milett Figueroa, Ricardo Rondón, Korina Rivadeneira, Andrés Vilchez, Patricio Suárez-Vértiz, Karina Calmet, Jorge Henderson, Fiorella Rodríguez, Miguel Vergara, Patricia Portocarrero, Natalia Málaga y Nico Ponce lo dejarán todo con el fin de sorprender a los jurados.