Maricarmen Marín puso a bailar a todos ‘Pasito Tun Tun’ a pedido de Josi en El Gran Chef Famosos

Un clásico de la cumbia no se le niega a nadie. Maricarmen Marín sucumbió a los pedidos de Josi Martínez y terminó cantando su conocido tema “Pasito Tun Tun” en El Gran Chef Famosos.

El conductor José Peláez se acercó a la mesa del influencer para consultarle si conocía a los dos invitados de la noche: Mauricio Mesones y Maricarmen Marín. Esto debido a que en varias ocasiones Josi ha dejado en claro que él como buen representante de la ‘Generación Z’, no conoce a muchos artistas del medio.

Sin embargo, en esta oportunidad señaló que sí los había visto antes e incluso coreó rápidamente uno de los temas más conocidos de Maricarmen Marín, aquel que se convirtió en un hit radial cuando integraba la agrupación “Agua Bella”.

Josi Martínez no desaprovechó la oportunidad para pedirle que cantara su tema favorito de cumbia, pero al no obtener respuesta puso en duda la cooperación de la artista. Ella no tardó en oír sus reclamos y respondió no solo entonando la canción, sino que puso a todos a hacer el conocido “Pasito Tun Tun”.