¡EN RIESGO DE ELIMINACIÓN! Arianna Fernández, Santiago Suárez y Cielo Torres no deleitaron el paladar del jurado de “El Gran Chef Famosos” y fueron enviados a la temida Noche de Sentencia.

La primera en ser sentenciada fue Arianna, quien presentó su cerdo salteado oriental CRUDO. “Lo bueno es que hay sazón. Así que agárrense que de la sentencia yo me salvo”, aseguró ante cámaras.

En tanto, la segunda persona enviada a Sentencia fue Santiago. “No es por nada, pero si yo hubiese tenido mis 8 minutos que me tocaban, yo hubiera sacado un mejor plato. Pero como el ‘hubiese’ no existe, esta es la realidad, nos vamos a sentencia. Pero agárrense que de esa sentencia voy a salir en una”, dijo.

Y, por último, Cielo también se enfrentará a la Noche de Sentencia, tras ser vencida en sazón por Leyla Chihuán.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play.