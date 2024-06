Santiago Suárez y Jose Miguel Argüelles se convirtieron en los dos únicos salvados de este jueves en “El Gran Chef Famosos”. Ambos participantes deleitaron al jurado en la Salsatón y pasaron directamente a la siguiente ronda de competencia, evitando la Noche de Sentencia.

El primer salvado fue Santiago. “¡Vamos Perú! Gracias. Dios mí, cuando no me baño y me pongo mi boxer amarillo, yo soy pero imparable”, festejó.

En tanto, el segundo salvado fue Jose Miguel. “¡Las papas! Las papas estaban bien. Gracias papas fritas”, celebró en el confesionario.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play.