¡SE SALVARON! Cielo Torres, Yaco Eskenazi y Santiago Suárez superaron exitosamente la nueva Noche de Eliminación en “El Gran Chef Famosos” y pasaron directamente a la siguiente ronda de competencia.

La primera salvada de la noche fue Cielo. “No me voy, no me voy. Todavía me soporta porque el 14 de julio en el teatro Segura nos vemos”, festejó la participante.

En tanto, el siguiente salvado por su buen desempeño en el dúo de causas fue Yaco. “Seguimos en competencia y a mejorar porque no quiero irme a Sentencia en todas las rondas que faltan. ¡Por favor!”, suplicó el participante.

El último salvado de la noche fue Santiago, quien superó la sazón de Arianna Fernández y la eliminó de “El Gran Chef Famosos”, sin posibilidad de retorno a la competencia.

