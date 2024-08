El jurado de “El Gran Chef Famosos, La Academia” tomó una decisión y escogió a los tres estudiante que irán a la temida Noche de Desaprobados. Diana Sánchez, Vanessa Terkes y Carlos Palma no lograron convencerlos con sus tamales y tendrán que luchar por su lugar en la competencia.

Diana Sánchez se convirtió en la primera persona desaprobada de la noche. Por ello, la hermana de Diana se disculpó con la estudiante. “Lo siento, yo venía ayudarte, pero no te pongas así que me estás preocupando. No llores”, expresó. “No te perdono”, bromeó Diana.

La segunda persona en ponerse la banda de desaprobada fue Vanessa Terkes. La alumna se mostró muy contenta con el apoyo de su prima. “Tú lo hiciste muy bien. De verdad muchas gracias”, le agradeció.

El último estudiante en ser desaprobado fue Carlos Palma. El alumno Palma se mostró satisfecho con el apoyo de su refuerzo. “No importa, Verito. Igual creo que hemos hecho un gran trabajo. Sin ti no hubiera podido hacer cinco tamales”, le dijo asu amiga, Verónica Álvarez.

Este sábado 10 de agosto se vive un divertido nuevo ciclo en la cocina de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los estudiantes recibieran el apoyo de refuerzos y lucharán para no ser enviados a la Noche de Desaprobados. ¿Quién lo logrará?

