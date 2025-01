Con la alegría que lo caracteriza y demostró durante su estadía en El Gran Chef, Phillip Chu Joy reveló sus principales gustos musicales. “Mi papá tenía una discoteca en los 80, escucho música de los 70, 80, 90. No soy mucho de escuchar reggaeton, tengo muchos discos de mi papá”, comparte el influencer para el segmento “Hola Latina”.

Si tuviera que mencionar los principales artistas que sigue, Phillip sabe qué decir sin dudarlo. “The Beatles, Michael Jackson y Queen son los más escuchados en mi lista de Spotify”, revela antes de mencionar a Dua Lipa como su cantante favorita del pop moderno.

El blogger de tecnología no pudo evitar mencionar a TWICE como su grupo favorito de k-pop. “Mi guilty pleasure y que es uno de los pocos grupos así de kpop es Twice. De hecho, fui al concierto de Twice, me gusta mucho”, reveló Phillip, ¿se viene el sorteo de una entrada para ver al popular grupo?

Mira AQUÍ el ¡Hola, Latina! de Phillip Chu Joy vía YouTube Latina