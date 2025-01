En El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha, Christian Ysla regresó para ayudar a cada uno de los participantes, brindándoles su apoyo para que puedan preparar un buen plato frente al jurado. Sin embargo, todo cambió cuando los jurados y Peláez informaron a Christian que sería el rival a vencer para todos los competidores restantes.

Durante la segunda ronda, Peláez tuvo una charla con Jota Benz, quien le preguntó sobre la primera temporada de Christian Ysla. Peláez le comentó que en esa ocasión Christian no fue campeón, y que Mónica Zevallos fue la ganadora. A lo que Jota Benz reaccionó preguntando: “¿O sea que la primera temporada no campeonó, quién le ganó?”. Peláez, tajante, respondió: “Mónica Zevallos“.

A pesar de los gritos de Peláez mencionando a Mónica Zevallos, Christian parecía no escuchar, pero cuando Leslie Stewart gritó más fuerte que todos, Christian casi se cortó del susto.

En medio de la diversión, Jota Benz no perdió la oportunidad de hacer su propia broma: “Te entiendo, Christian. A mí no me hablen de las hermanas Aguirre”, en alusión a su propia derrota en la primera temporada contra la dupla de las hermanas Aguirre.

¿Qué efecto tendrá esta estrategia de desconcentración sobre Christian Ysla? ¿Lograrán los competidores superar al campeón? ¡No te pierdas El Gran Chef Famosos para descubrir cómo se desarrolla esta batalla de cocina!

