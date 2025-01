En El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha, la competencia está cada vez más intensa. Con solo seis participantes restantes, todos se esfuerzan al máximo para convertirse en los finalistas y luchar por la codiciada Olla de Oro. Hoy, los concursantes enfrentarán un reto que pondrá a prueba sus habilidades como nunca antes, ya que tendrán que superar a un campeón del programa: Christian Ysla, ganador de la primera revancha.

Tras ayudar a cada uno de los concursantes, Christian Ysla se convertirá en su rival. Peláez, con su estilo característico, explicó el desafío: “Si su plato es mejor que el de Christian Ysla, se llevarán 10 puntos”, pero, advirtió: “Si su plato no es mejor, NO se llevarán ningún punto”. Este giro inesperado dejó a los participantes motivados, pero también nerviosos, ya que enfrentarse a uno de los campeones anteriores del programa no es tarea fácil.

¿Serán capaces de superar a Christian Ysla y acercarse a la Olla de Oro? ¿Qué plato logrará impresionarlo más? ¡No te pierdas El Gran Chef Famosos para descubrir quién logrará vencer al campeón!

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, La Revancha”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m.