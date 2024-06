José Peláez se ha ganado el cariño de los ‘chefcitos’ gracias a su carisma en la conducción, noche a noche, de “El Gran Chef Famosos”. Pero, en el nuevo episodio del programa, el presentador REVELÓ cómo se siente estar al frente de las cámaras por más de un año.

En una conversación con Brenda Carvalho, Peláez le confesó que, por ejemplo, ver a Julinho en el programa que él conduce, lo conmovió mucho. Y no solo eso, sino que es como vivir en un sueño constante.

“Para mí, este programa, no es algo que digo a veces, es como… A veces creo que estoy dormido y que estoy soñando porque de la nada me encuentro con personajes que, de alguna manera, han estado presentes en mi vida de niño y de una forma única que no podrían estar en otro programa: cocinando y compartiendo conmigo. Yo creo, a veces, que estoy soñando”, agregó.



Este martes 18 de junio se vive la quinta Noche de Sentencia en “El Gran Chef Famosos”. Tres de los participantes pasarán a la Noche de Eliminación, ¿quién de ellos logrará salvarse hoy?

