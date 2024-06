Cuando faltaba un minuto para que termine el tiempo del segundo plato en “El Gran Chef Famosos”, Yaco Eskenazi perdió el control de su preparación. Aún no tenía el plato para servir en su estación, así que corrió a buscarla; tirando en el camino el cuchillo que tenía en la mano.

Pero eso no fue todo. El participante trajo los dos platos a la cocina, pero uno de estos se rompió en su mano.

“Se me acaba de caer el cuchillo camino al almacén y he roto un plato llegando a mi estación. ¿Qué cosa más me puede pasar hoy, señores?”, se lamentó Yaco Eskenazi frente a las cámaras.

Este viernes 21 de junio se vive una nueva noche en la sexta ronda de “El Gran Chef Famosos”. Los tres participantes se enfrentan para evitar la Noche de Sentencia, ¿quién lo conseguirá?

