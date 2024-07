09 de julio 2024 Actualizado el: 09 julio 24 | 11:41 am

Yaco Eskenazi, junto a Jose Miguel Argüelles y Santiago Suárez, llegó al comedor de la cocina de “El Gran Chef Famosos” para presentarle su plato al jurado. Y, durante su evaluación, el participante reveló un dato interesante que involucra a sus dos hijos con Natalie Vértiz.

Peláez le pidió que comparta lo mejor que ha aprendido en la cocina durante su estadía, en caso este sea su última participación en el programa. “He podido aprender mucho, he disfrutado, he conocido personas nuevas que no conocía. Hoy puedo hacer el Pão de queijo en mi casa, puedo hacer algunas cosas que a mis hijos les encanta”, compartió.

Asimismo, la experiencia en la cocina de “El Gran Chef Famosos” tiene un significado especial para él. “(Puedo) llevar algo que aprendí en algo que podría considerar mi trabajo, llevarlo a mi casa para alguien que amo es totalmente satisfactorio. Más importante que la ‘Olla de Oro’ es el aprendizaje que he tenido en estos días”.

Este lunes 08 de julio se vive una nueva Noche de Eliminación en “El Gran Chef Famosos”. Los tres participantes sentenciados lucharán por su permanencia en el programa, ¿quiénes lo conseguirán?

