Ahora que sólo quedaron en sus estaciones Yaco Eskenazi e Ivanna Yturbe, el participante tuvo una conversación con José Peláez donde reveló los motivos por los que se le hace difícil competir contra Ivanna. “La ves como su hermano mayor”, comenzó diciendo el presentador del programa. “Es que la conocí bien chica cuando entró al programa en el que trabajábamos”, respondió Yaco.

Ivanna también se pronunció a través del confesionario. “Es cierto, capitán. Tú conoces ese lado oscuro, ese lado que ya no está”, añadió la joven. Además, Yaco resaltó que hubiera preferido no competir contra su amiga. “Esta hubiese sido una eliminación que me hubiera gustado evitar”, sentenció.

Este miércoles 17 de julio se vive una nueva noche de competencia en la cocina de “El Gran Chef Famosos”. Solo dos de ellos conseguirán cupos para la siguiente ronda, ¿quiénes será?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.