Tras una ardua batalla culinaria entre Yaco Eskenazi e Ivanna Yturbe, la que finalmente abandona el programa para siempre es la joven señorita. Como de costumbre, cada jurado le dedicó unas palabras de despedida, pero Javier Masías se lució. “Tienes la capacidad de mirar lo que te aterra a los ojos y encontrar una vibración muy cómoda”, expresó.

Pero ahí no quedó todo, en el fondo de su corazón tenía más para decir y no se guardó nada. “Te has vuelto inmune a la atención. No has fallado en nada, simplemente has perdido por una mínima diferencia. Es una despedida con sabor a victoria”, manifestó bastante emotivo por su eliminación.

Este miércoles 17 de julio se vive una nueva noche de competencia en la cocina de “El Gran Chef Famosos”. Solo dos de ellos conseguirán cupos para la siguiente ronda, ¿quiénes será?

