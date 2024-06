El caos se apoderó de la cocina de Yaco Eskenazi en los últimos minutos que se dio para el segundo plato de la noche en “El Gran Chef Famosos”. Esto se evidenció en la presentación de su tallarín saltado con lomo.

El jurado de “El Gran Chef Famosos” le hizo observaciones al ver su desorden. “La carne no está dorada. Ha perdido oportunidad de ganar sabor. Está buena, pero esperaba más. Podías llevarlo más lejos”, concluyó Giacomo Bocchio.

Por su lado, Nacho Barrios aseguró: “La carne está sin sazón. No le ha puesto nada de sal. Está ok, pero podría ser mejor”. Mientras que Nelly Rossinelli agregó: “Se le ha pasado un poquito (la cocción de la carne). Nada de sal en la carne. Efectivamente Yaco, no brilla este plato. Tú ya estás para platos mucho mejores”.

Por su lado, Yaco Eskenazi aceptó su falta de control en la cocina: “(El jurado estará diciendo que) He perdido un poco el horizonte con el orden. Llegué con las justas”.

Este viernes 21 de junio se vive una nueva noche en la sexta ronda de “El Gran Chef Famosos”. Los tres participantes se enfrentan para evitar la Noche de Sentencia, ¿quién lo conseguirá?

