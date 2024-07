Empezó una noche en la cocina de “El Gran Chef Famosos”. Sólo dos de los participantes podrán avanzar a la siguiente etapa, mientras que uno será eliminado para siempre. Yaco Eskenazi, Leyla Chihuán e Ivanna Yturbe van a tener que luchar por avanzar a la ronda final. En ese sentido, Yaco se mostró muy afectado por tener que competir contra sus amigas. “Hoy me toca un día difícil porque me toca enfrentarme a dos personas que más quiero en la competencia, porque las conozco hace mucho tiempo. Así que va a ser una noche muy difícil”, comenzó diciendo.

Luego de decir sus compañeras pusieron caras tristes, pues tienen el mismo sentimiento que el artista. “Hoy es una noche triste para mí, porque o me toca irme a mí o a dos de las personas que más quiero de este programa. No me gustaría que ninguna de las dos se vaya. Así que va a ser una noche emotiva, difícil. No sé si voy a poder concentrarme como quisiera”, terminó acotando Yaco.

Este miércoles 17 de julio se vive una nueva noche de competencia en la cocina de “El Gran Chef Famosos”. Solo dos de ellos conseguirán cupos para la siguiente ronda, ¿quiénes será?

