Wendy Menendez se convirtió en la décima eliminada de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. La participante se emocionó en su despedida y agradeció por la oportunidad de estar en la famosa cocina de Latina Televisión.

“Gracias a todos. Gracias por tanto amor, tanto cariño, lo sentí y me lo llevo. Con pena. Gracias por haberme elegido a mí como una de las doce participantes de La Academia. Me han desempolvado y me han inyectado vida. Yo sigo, me he empilado, estoy con toda la onda. Estoy en las redes hasta nuevas noticias. El Gran Chef es grande, grande de corazón. Me voy feliz y me voy cargada de amor. Gracias chicos”, confesó ante cámaras.

En tanto, Phillip Chu Joy y Diana Sanchez fueron salvados y pasaron al siguiente ciclo en busca de la gloria en “El Gran Chef Famosos, La Academia”.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.