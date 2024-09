Wendy Menendez abrió su corazón en el nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos”. La alumna de “La Academia” reveló por qué razón empezó a hacer manualidades como los aretes que usa día a día en la competencia.

En una conversación con Peláez, Wendy aseguró que todo empezó durante el encierro por la pandemia del Covid-19. “Fue mi cura para no volverme loca”, aseveró.

Interesado al respecto, Peláez intentó ahondar en el tema: “Para no volverte loca durante la pandemia hiciste eso. ¿Y funcionó?”. “Sí, no me volví loca, ya estaba… Me ha desarrollado la paciencia una barbaridad”, agregó la participante.

