En El Gran Chef Famosos, Vania Bludau se ha convertido en una de las favoritas del público por su constancia y carisma en la cocina. Sin embargo, en el último episodio, hizo una emotiva confesión que conmovió a todos. “Estuve con un tema personal que no puedo contarlo porque es muy sensible, pero el programa me da una felicidad que no esperaba”, dijo con la voz entrecortada.

“Es un tema complicado, pero rescato la felicidad que me da el programa, que ha hecho que mi semblante cambie”, añadió Vania mostrándose feliz por su paso en El Gran Chef Famosos.

También compartió cómo fue su ingreso al show: “Me llamaron cuando estaba en la temporada de El Gran Chef, Pericotitos y yo he estado antes en programas de competencia, pero acá hay muy buena vibra”, destacó con una sonrisa.

¿Podrá Vania transformar esa felicidad en el impulso para llegar a la final? ¿Qué otras historias se revelarán en la cocina? ¡No te pierdas lo que viene en El Gran Chef Famosos!

