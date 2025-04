En El Gran Chef Famosos, Reimond Manco ha demostrado un notable crecimiento, al punto de ser considerado uno de los competidores más fuertes. Sin embargo, en el último programa se le vio más concentrado que nunca, decidido a dejarlo todo en la cocina para convertirse en el mejor de la noche.

Peláez, al notar su actitud, se acercó y le preguntó: “Hoy te veo muy enchufado, ¿por qué? ¿qué ha pasado?”, a lo que Reimond respondió con seguridad: “Uno tiene que cambiar el ritmo, he venido on fire”.

Pero eso no fue todo. El exfutbolista también reveló un motivo más personal detrás de su energía: “Lo que ha dicho Masías me ha molestado, según él todos mejoran menos yo. Yo le he demostrado aprecio pero cuando a mí me hincan…”, expresó antes de volver a enfocarse en su preparación.

¿Logrará Reimond canalizar esa incomodidad en un gran plato? ¿Responderá Masías a este reclamo? ¡No te pierdas el próximo episodio de El Gran Chef Famosos!

