La Noche de Reprobados siempre saca el lado más oculto de los participantes. En esta oportunidad, Vanessa Terkes utilizó maniobras para espiar lo que Diana Sánchez y Giacomo Bocchio estaban hablando. “Mírala”. mencionó Diana cuando se percató de lo que estaba sucediendo.

En el confesionario, Vanessa habló acerca de lo sucedido: “Voy pasando, para revisar que todas las instalaciones del canal estén bien, no vaya a ser que haya un terremoto”, agregó. Diana no dudó en responderle. “Señora Vanessa, deje los chismes. He visto que siempre para la oreja para todo. Giacomo y yo estamos en una conversación privada”, expresó.

Este jueves 12 de setiembre se vive una nueva noche de competencia en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Cuatro de los participantes que siguen en carrera lucharán por evitar la Noche de Expulsión, ¿quiénes lo conseguirán?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.