Vanessa Terkes le suplicó a su abuela materna que la guíe por el mejor camino para conseguir un buen juane en la segunda noche de la ronda final en “El Gran Chef Famosos, La Academia”.

“Abuelita, tú que me enseñaste a actuar, poséeme en este momento”, suplicó la actriz tras revelar que la mamá de su madre era de la selva.

Asimismo, Vanessa Terkes que fue ella quien la animó a dar sus primeros pasos en el rubro de la actuación. “Fue quien me enseñó a actuar. Me acuerdo que estaba en el colegio, las matemáticas no eran mi fuerte, pero me encantaba la actuación, la oratoria, todo lo que tenía que ver con el arte y al final me dediqué a eso. Esta no me la ganan porque ella me está poseyendo”, agregó.



Este viernes 20 de setiembre se vive la segunda noche del ciclo final en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los cuatro finalistas luchan para llegar a la gran final de esta temporada, ¿qué sucederá?

