Tito Vega y Alejandra Baigorria fueron los dos únicos aprobados en la Noche de Desaprobados que consiguieron su pase al siguiente ciclo de la competencia en “El Gran Chef Famosos, La Academia”.

El primer aprobado fue Tito, quien celebró por todo lo alto la noticia. “No lo puedo creer. Gracias, gracias, gracias. Gracias jurado y gracias ‘chefcitos’ porque me han enviado su energía positiva y gracias a mi perrito Rico que con su mirada me dijo ‘te va a ir bien hoy’”, reveló.

En tanto, la segunda salvada fue Alejandra, quien venció por muy poco a Kukuli Morante.

