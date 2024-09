Tito Vega llegó con toda la disposición de enfrentar la temida Noche de Desaprobados en la nueva temporada de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Y, en medio de una conversación con Peláez, el actor de “Pituca sin Lucas” lanzó información MUY PERSONAL.

El alumno de “La Academia” se lamentó por haber sido desaprobado, ya que no le sucedía eso desde el colegio. Pero se mostró más animado al tener un buen desempeño en el reto de destreza.

“Me parece increíble porque yo en educación física era malazo. A veces no hacía, me hacía el enfermo. Me sorprende, Peláez, que a mis 50 años he podido hacerlo”, aseguró Tito frente a cámaras. Al escuchar su edad, Peláez quedó IMPRESIONADO. “Sí, (tengo) 50 años, este año he cumplido”, agregó.

Este jueves 26 de setiembre se vive la primera Noche de Desaprobados de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Luigi Monteghirfo, Raysa Ortiz, Kukuli Morante, Tito Vega, Alejandra Baigorria y Anthony Chávez se enfrentan para salvarse de la Noche de Expulsión, ¿quiénes lo conseguirán?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.