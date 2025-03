Sumaq, la dupla de Anthony Chávez, aseguró que NO quiere abandonar la competencia de “El Gran Chef Famosos, Pericotitos”; pese a que, en el episodio anterior, afirmó lo contrario.

En la última Noche de Eliminación, la pequeña aseguró que prefería irse de la cocina, con tal de llevarse la Olla de Oro con ella. Pero, esta noche, anunció su cambio de opinión a Armando Machuca.

“¿Cómo te sientes? Ya estamos en las últimas etapas de esta competencia”, le mencionó el conductor. “Sí, eso me asusta”, aseveró la pequeña.

Intrigado, Machuca le preguntó la razón y Sumaq respondió muy segura: “Es que yo no quiero irme”.

Al escuchar su tierna confesión, Armando precisó:“La verdad, en el fondo, el Perú quiere que se vaya tu papá y que tú te quedes. No porque no nos caiga tu papá, sino que, si tenemos que escoger, te escogemos a ti. Pero, así es la vida, así es el rock and roll”.

Este sábado 01 de marzo inicia la ronda semifinal en “El Gran Chef Famosos, Pericotitos”. Las duplas luchan por evitar la Noche de Sentencia, ¿qué dupla conseguirá su pase directo a la semana final de competencia?

